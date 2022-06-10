新印防长会面 讨论如何加强防务合作

（早报讯）印度尼西亚国防部长普拉博沃昨天（6月9日）起对我国进行为期四天的介绍访问，他也会率领一个高层代表团出席今天起举行的第19届香格里拉对话会。

普拉博沃今早在国防部出席了欢迎仪式。他在检阅仪仗队之后与我国国防部长黄永宏医生会面。

国防部发文告说，新印国防部长会面时肯定了两国之间长期密切的防务关系，他们也就区域安全面对的挑战交换了意见，并对如何加强新印双边防务合作进行了讨论。

两位防长今年1月在新印领导人非正式峰会上曾经签署联合声明，重申两国政府同意让2007年的防务合作协定以及新印军队在印尼军训区的执行协议生效。2007年的协议因为未获得印尼众议院核准而尚未生效。

普拉博沃中午与黄永宏一同受访时说，他到访新加坡并不只具备礼仪性质，而是希望有实质的成果。"两国领导人在民丹岛确定了早前的防务协议，是出访新加坡的时候了。不过这个协定还需要走程序，到国会获得核准。”

普拉博沃也说，两位国防部长对共同面对的威胁和课题展开讨论，两国有着共同关心的话题，他肯定了印新的双边关系，也表示期待和新加坡更密切合作。

根据国防部文告，普拉博沃将同李显龙总理以及国务资政兼国家安全统筹部长张志贤会面，并在明天上午香会的第二场全会上，就“管理多极地区的地缘政治竞争”发表演讲。

国防部指出，普拉博沃来访彰显了新印之间长期密切的防务关系，包括过去数十年来国防机构和武装部队一直保持着的密切友谊，以及继续深化合作应对共同的区域安全挑战。

国防部也说，新加坡武装部队和印尼国民军通过双边和多边演习、联合培训、高层互访、专业交流以及互派人员参加课程与研讨会等方式定期交流，除建立相互了解之外，也增强了两军之间的专业精神和友谊。