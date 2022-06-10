本地股市周五早盘跌0.86%

（早报讯）本地投资者在美国最新通货膨胀数据公布前避开股市，海峡时报指数今天（6月10日）早盘下滑27.65点或0.86%，报3181.97点。

亚洲部分主要股指也下滑，截至中午12时，香港恒生指数跌0.18%至21828.86点；日经指数跌1.26%至27890.80点；韩国KOSPI滑落1.15%至2595.30点。

上证指数则上升0.58%至3257.59点。

中国今天公布5月份通胀数据，全国居民消费价格同比上涨2.1%，符合市场预期。工业生产者出厂价格指数（PPI）则同比上涨6.4%，低于4月的8%增幅，是2021年3月以来的最低增幅。

大华银行环球经济与市场研究的最新报告指出，欧洲央行表明会在7月加息25个基点，甚至可能在9月再次以更大升幅加息，之后还会持续缓慢加息。可是欧洲央行并没有解决个别欧盟国家的不同金融情况，让投资者感到担忧。

报告还说，美国5月消费者价格指数今天公布，市场预测居高不下的美国通胀料会有所下滑。

早盘跌幅最大的海指成分股是怡和控股（JMH）和凯德综合商业信托（CICT），分别下跌2.8%和1.79%，报57.24美元（78.71新元）和2.20元。

上升的只有牛奶国际控股（Dairy Farm International）及怡和合发（Jardine C&C），分别上升1.03%和0.38%，报2.94元和31.92元。

在个股消息方面，丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust，简称MIT）以1000万美元（1383万新元）脱售美国密西根州的一座数据中心。

MIT是在2017年同丰树产业集团（Mapletree Investments）组成合资公司收购这个项目，占股分别为40%和60%。丰树工业信托在2020年收购其余60%的股权。

这座数据中心的租用率自2017年开始便维持在74.3%，并预计难以在近期内租出其余面积。脱售数据中心的净收益将用于营运资金或减少现有债务。

美国汉普郡联合房地产信托（United Hampshire US REIT）收购美国宾夕法尼亚州的一座永久地契商场，收购价为8570万美元，比估价低0.3%。

信托将使用脱售两个自助仓储房地产Elizabeth Self-Storage和Perth Amboy Self-Storage的4400万美元净收益，支付部分收购商场的款项。