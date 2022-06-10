耗资6100万元 美食品公司本地设亚洲最大培植肉生产厂

（早报讯）美国食品科技公司在我国设立亚洲最大的培植肉研发与生产设施。当这一设施在明年第一季度投入运作后，每年预计可生产高达十万公斤的培植肉，为本地公众提供更多肉类食品选项。

由美国食品科技公司Eat Just旗下品牌Good Meat所设立的培植肉研发与生产设施今天（6月10日）举行动土仪式。

坐落在勿洛食品城（Bedok Food City）的设施共耗资6100万元打造，占地3万平方尺。设施投入运作后会使用6000公升的生物反应器来制造培植肉，预计每年可生产介于数万至十万公斤的培植肉。这也是全球容量最大的培植肉生物反应器。

与此同时，约50名研究人员、科学家和工程师也会在设施内展开与培植肉相关的研发工作。

永续发展与环境部长傅海燕在仪式上致辞时说，作为一个进口高达90%粮食的国家，新加坡很容易受到全球供应与需求波动的影响。有鉴于此，我国采取多管齐下的策略来加强粮食安全，这包括确保本地有多元的粮食来源，并和农食品业者紧密合作，在2030年之前生产足够的农产品，满足我国三成的营养需求。

她说：“透过科技发展以及消费者对可持续食品的需求不断增加，替代蛋白质有潜力补充本地的农业生产力，对我国的30·30愿景作出贡献。”

新加坡食品局在2020年批准Good Meat所研发的一款培植鸡肉，我国成为全球首个售卖培植肉的国家。

公司目前以实验方式和小贩和餐馆合作，如透过举办快闪活动，让本地食客也能吃到培植鸡肉。

Eat Just联合创办人兼首席执行官蒂特里克（Josh Tetrick）说，随着生产设施在明年投入运作后，公司除了可供应更多培植鸡肉给餐饮业者，也会探讨在超市出售。

公司目前已在美国和卡塔尔申请批准售卖培植肉，下来也有意进军中国市场。