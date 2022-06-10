勿洛北火患幸存女租客 面临近10万元医药费

（早报讯）在勿洛北致命火患中痛失丈夫和女儿，幸存下来的马来西亚女租客珍妮如今面临近10万元医药费，该区议员陈杰豪呼吁公众慷慨解囊，帮助女租客渡过难关。

这起事故发生在5月13日清晨6时35分左右，地点是勿洛北2道第409座组屋四楼的一个三房式单位。56岁的女屋主曾爱玲，马来西亚籍男租户陈顺强（35岁）及他的3岁女儿陈慧恩不幸在火患中丧生，他的妻子珍妮（34岁）则在昏迷情况下送院，连续多日在加护病房治疗后病情已经稳定下来。

管理该区的国家发展部兼通讯及新闻部政务部长陈杰豪今天（6月10日）在面簿发贴文，呼吁公众为珍妮筹款，助她应付高昂的医药费及其他费用，尽早康复。

陈杰豪说，火患发生时，珍妮及丈夫陈顺强尝试以身阻挡火势以保护女儿，因此吸入浓烟及被烧伤。她在加护病房八天后情况才趋于稳定，现在虽然转入普通病房，但仍需要持续治疗。珍妮清醒后，目前对周遭事物仍然无法全然了解，也不能做出回应，未来将面临漫长且困难的康复之路。

火患发生后，陈杰豪与义工一直与珍妮的家属保持联络，提供帮助和支持，他也感谢勿洛镇中心商联会为家属提供住宿及各种帮忙。

陈杰豪说，他与义工曾与珍妮的父母及兄弟姐见面，家属透露珍妮已来新11年，在这里认识丈夫组织家庭，两人一起生活和努力赚钱想要在新加坡安家，并曾计划让女儿在本地就学。

可是，一场悲剧让这一切物是人非，家属如今不仅担忧珍妮的康复，更担心她得知丈夫和女儿离世消息后的情绪及精神状况，高昂的医药费更让这个家庭雪上加霜。

陈杰豪对他们的遭遇深表同情，呼吁公众通过Ray of Hope筹款平台，帮助这家人渡过难关。