政府接管体育城会办更多活动 提供更完善设施

（早报讯）政府接管新加坡体育城后会举办全国校际运动会等更多体育赛事、以及娱乐和休闲活动，也会鼓励民众多使用场地设施。

新加坡体育理事会将终止与体育城私人有限公司（Sportshub Pte Ltd，简称SHPL）的公共私营合作协议，从12月9日起自行管理体育城。

体理会主席官荣堂在今天（6月10日）举办的记者会上说，政府接管体育城后能更好地发展场地的设施。“我们打算将体育城发展成运动、生活、娱乐以及休闲用户等广大群体能够享用的场所，同时维持体育城商业的可持续发展。”

他认为体育城应该是个全民享用的场所。除了全国校际运动会，体理会也会定期举办公众开放日等社区活动，另外也会为青年运动员提供培训和竞赛场地，并吸引更多民众前去享用体育城的设施。

政府接管新加坡体育城后，也能将这个场所更好地融入“活力加冷”（Kallang Alive）项目，为民众提供更完善的体育和休闲设施，同时提升体育城的竞争力。政府早前宣布推出“活力加冷”计划，要把加冷发展为一个提供世界级娱乐和体育活动，以及全民参与社区活动的目的地。

这个项目的新设施包括，分别在今明两年落成的加冷足球中心和加冷网球中心；当局也计划在加冷建造设有脚踏车场馆和速度攀岩墙的青年中心。