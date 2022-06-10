新流行病防备中心 加强区域公共卫生威胁应对能力

（早报讯）由杜克—国大医学院新设立的区域流行病防备中心，将与本地和全球伙伴紧密合作，运用从冠病疫情得到的经验及教训，加强区域对未来公共卫生威胁的预测和应对能力。

新的杜克—国大流行病防备中心（Duke-NUS Centre for Outbreak Preparedness）计划提高实验室科研能力，研究可能造成大流行病的病原体；加速疫苗、诊断及疗法的创新研发工作，以及支持医疗系统管理疫情的能力。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰今天（6月10日）在中心推介仪式上致辞时，强调持续投资于流行病防备能力的重要。

他说，随着冠病疫情在全球多地大致受到控制，人们的注意力已转向俄乌战争、全球供应链中断以及全球经济再次衰退的风险。

但他提醒，我国不能忽视冠病疫情，应对下一场大流行病的准备工作也不能松懈。“如果分心，后果可能具毁灭性，死亡人数可能相当于另一次世界大战。”

王瑞杰也说，受气候变化和自然栖息地遭破坏等因素影响，未来暴发大流行病的概率如今变得更高。

研究显示，由于东南亚国家的人口密度较高，加上人口流动、环境变化，以及人类与动物的接触转变，下一场大流行病在东南亚发生的风险最高。

目前应对大流行病的一个关键缺口，是无法及时获取构成疾病威胁的病原基因数据。

新的流行病防备中心将与美国比尔及梅琳达·盖茨基金会（Bill & Melinda Gates Foundation）携手设立亚洲病原基因工作组（Asia Pathogen Genomics Initiative），提高南亚及东南亚国家对新型传染病基因组的监测和测序能力。