政府决定接管体育城 让它更贴近民众

（早报讯）为了能更好地管理体育城，让其发挥出最大潜能，政府宣布终止与体育城私人有限公司（Sportshub Pte Ltd，简称SHPL）的公共私营合作（Public Private Partnership，PPP）协议，由新加坡体育理事会直接管理，让广大新加坡人能使用和受惠，并对这个国家标志更有归属感。

双方在2010年签署PPP协议，SHPL预先支付了13亿3000万元的体育城建筑费用，并管理场地和主办活动。根据原定计划，体理会在体育城于2014年建成后，用25年的时间每年支付1亿9370万元给SHPL，但体理会保留提前收回体育城的权利，无需支付任何赔偿金。

不过，体理会将接过SHPL剩余的银行贷款和营运费，并会根据体育城的公开市场估价支付一笔费用给SHPL。今天（6月10日）下午出席记者会的新加坡体育理事会主席官荣堂、总裁林德仁和体育城总裁杨汉忠都不愿透露具体金额总数，只肯透露这笔数目相当于如果他们履行合约至2035年所需要支付的总费用，但林德仁强调：“我们是在经过慎重考虑后做出这个决定。我们是和平地达成解约协议。”

体理会的影子管理团队将在12月9日正式接手体育城，SHPL的现有26人团队将有留下来继续受聘的选择，体育城总裁杨汉忠不愿透露自己的去留。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉没有出席记者会，但通过面簿写道：“我们要更多新加坡人能来到国家体育场，对它更有归属感，并为它感到骄傲。它也必须成为我们日常运动体验的一部分。”

“我们也计划把更多的学校和社区体育活动带进来，并定时开放体育场给跑步者。”