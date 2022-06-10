新韩防长签署谅解备忘录 建立防务对话机制深化合作

（早报讯）我国国防部与韩国国防部签订加强版国防合作谅解备忘录，以建立防务对话机制，及深化在海事安全、网络安全、多边框架等方面的合作。

我国国防部长黄永宏医生今天（6月10日）在第19届香格里拉对话的场边，会见了来新出席香会的韩国国防部长李钟燮。根据我国国防部发的文告，两名防长再次肯定新韩之间友好和持续发展的防务关系。

他们就区域安全局势发展交换意见，并讨论如何加强在化学、生物、辐射、核子和爆炸物（Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosives，简称CBRNE）防御，以及亚细安加八防长会议的双边和多边合作。

两位防长过后签署了加强版国防合作谅解备忘录，为所讨论的课题奠定合作基础。

新加坡和韩国于2009年首次签订国防合作谅解备忘录，当时代表两国签署的是时任我国国防部长的国务资政兼国家安全统筹部长张志贤，以及时任韩国防长金泰荣。签订谅解备忘录的目的，是把两国原有的防务互动转变为正式合作，以及为拓展防务合作制定框架。

时隔13年，这次签订加强版谅解备忘录是为了推动两国设立防务对话机制，以及在其他领域的合作，包括CBRNE、海事安全、网络安全、军事博物馆发展和多边框架，例如亚细安加八防长会议。

此外，我国战备军人协会属下的媒体公司So Drama! Entertainment，今天也同韩国国防媒体局签署项谅解备忘录，旨在促进双方在国防媒体内容制作、科技和与业界伙伴的合作。黄永宏和李钟燮见证了签署仪式。