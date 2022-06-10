50岁至59岁者 可在第一剂追加剂五个月后接种第二剂

（早报讯）今天（6月10日）起，50岁以上者若有意接种第二剂冠病疫苗追加剂，不必预约就可直接到任何提供信使核糖核酸（mRNA）冠病疫苗的接种中心。

卫生部发文告说，经冠病疫苗专家团评估，50岁至59岁者若想接种第二剂追加剂，可在第一剂追加剂约五个月后这么做。

数据显示，50岁至59岁者染疫后患上重症的风险会增加，慢性疾病一般也在这个年龄层开始发作，因此接种第二剂追加剂可进一步提高保护力。

抗疫跨部门工作小组今年4月中已宣布允许60岁至79岁者接种第二剂追加剂。

7月1日起，18岁以上的易受感染者不必由医生转介，也可接种第二剂追加剂。由于他们患有心脏、肺部、肾脏、肝脏及其他器官方面的慢性疾病，染疫后的重症风险也较高。

他们可直接到任何提供接种服务的接种中心、公共卫生防范诊所（PHPC）以及综合诊疗所，自行申报健康状况。申报表格细节将在下来几周透过卫生部网站公布。

卫生部也建议接种基本程序疫苗的公众，首两剂疫苗的间隔可延长至八个星期。近期的国际数据显示，首两剂疫苗的间隔较长，可提供更好的疫苗保护力。

不过，那些须尽快完成基本接种程序的人，尤其是更容易患上重症或感染风险较高者，可选择较短的间隔。辉瑞/复必泰以及诺瓦瓦克斯/Nuvaxovid疫苗的两剂间隔为至少21天，莫德纳/Spikevax以及科兴疫苗则是28天。