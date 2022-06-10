7月1日起 10元看呼吸道疾病将终止

（早报讯）从7月1日起，出现呼吸道症状的病患到公共卫生防范诊所（Public Health Preparedness Clinic，简称PHPC）和综合诊疗所看诊将不再享有津贴。

根据卫生部今天（6月10日）的文告，政府在2020年2月启动本地超过1000家PHPC诊所提供护理，出现呼吸道症状的本地居民看诊只须支付10元的医药费，建国一代和立国一代则只须支付5元。

从7月1日开始，有呼吸道症状的病患如果到PHPC诊所和综合诊疗所求医，医药费则恢复至疫情前水平。不过，符合条件的新加坡公民仍能在社保援助计划（Community Health Assist Scheme，简称CHAS）下获得津贴。

PHPC诊所和综合诊疗所也将继续为出现冠病症状的病患提供由政府资助的免费冠病检测。

从7月1日起，在冠病医疗方案二（Protocol 2）下居家康复的低风险冠病病患在寻求远程医疗服务时也将不再享有津贴。不过新加坡公民则仍能在社保援助计划下获得津贴。高风险并出现严重症状的冠病病患如果在冠病医疗方案一（Protocol 1）下居家康复，则将继续享有获津贴的远程医疗服务。

到公共医院急诊室寻求冠病紧急治疗的新加坡公民、永久居民和长期证件持有者如果无需住院，从7月1日起也必须支付急诊费用。不过如果他们必须住院或被送往社区治疗设施，而且已完成接种或不适合接种，急诊费和住院费则将继续获政府全额补贴。