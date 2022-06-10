香会是国防外交舞台 防长黄永宏与多国防长会面

（早报讯）今晚开幕的香格里拉对话会也是“国防外交”的大舞台，我国国防部长黄永宏医生今天（6月10日）就在香会场边分别同多国防长会面。

黄永宏与柬埔寨副首相兼国防部长迪班会面时，肯定了新柬友好温暖的双边防务关系，以及针对共同关心的区域与国际安全问题交换了意见。

柬埔寨是今年的亚细安轮值主席国，黄永宏也代表新加坡，表达对柬埔寨出任亚细安国防部长会议主席的支持。

黄永宏同加拿大防长安妮塔·阿南德（Anita Anand）会面时就区域安全架构交换了意见，也讨论了如何促进和支持以规则为基础的国际秩序。

两位部长对新加坡和加拿大之间友好而且不断发展的防务关系表示肯定。他们也签署了一项谅解备忘录，探讨在有共同利益的领域进行防务合作，包括防务与安全政策、防务和军事领域的接触与互动、人道主义援助与救灾，以及生化、放射性、核武与爆炸物防御与培训。

根据国防部今晚发出的新闻稿，黄永宏今天同文莱副防长阿都拉萨（Abdul Razak bin Haji Abdul Kadir）、新西兰防长埃纳雷（Peeni Henare）、菲律宾防长德尔芬·洛伦扎纳（Delfin Lorenzana）、卡塔尔副首相兼防长哈立德（Khalid Bin Mohamed Al-Attiyah）以及越南防长潘文江会面时，也重申了我国和这些国家之间牢固的双边防务关系。