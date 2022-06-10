岸田文雄提出“岸田和平愿景” 决心扩大日本安全角色

（早报讯）面对严峻的国际形势、以及被俄乌战争动摇的国际秩序基础，日本首相岸田文雄说，日本将更积极主动地回应日本自身、亚洲以及全世界面临的挑战和危机。他在香格里拉对话上首次阐述“岸田和平愿景”，提出要通过五方面提升日本在本区域的外交和安全角色，包括在未来五年内从根本上加强日本的防御能力。

日本首相岸田文雄今天（6月10日）晚上在香会发表主旨演讲，阐述他对当前国际社会面临的严峻形势的看法，并展望未来。

针对俄罗斯侵乌、南中国海和东中国海局势、台海和平稳定，以及朝鲜屡次发射弹道导弹等国际热点课题，岸田认为，所有这些问题的根源在于，人们对决定国际关系的普世规则的信心正在动摇。他说：“这是最本质和最严重的根本问题。”

在中美两国争夺亚洲影响力的背景下，岸田领导下的日本将在本区域安全事务中发挥怎样的作用，备受关注。岸田在演讲中强调，日本作为世界第三大经济体，自二战结束以来持续致力为本区域带来和平与繁荣，并主要在经济领域做出贡献。也因为这样，日本必须肩负重任。

为维护和加强本区域和平秩序，岸田将推进“岸田和平愿景”，其中有五大支柱。一、维护和强化以规则为基础的自由开放的国际秩序，尤其是推动新发展，实现自由开放的印太。二、扩大日本的安全角色，包括从根本上加强日本的防御能力、并加强日美同盟以及和其他志同道合国家的安全合作。三、推动实现无核武器世界的务实努力。四、加强联合国职能，包括改革联合国安理会。五、加强经济安全等新政策领域的国际合作。

岸田表示，他强烈感受到“今日乌克兰，也许是明日东亚”的急迫感。谈到日本在安全领域应扮演的角色时，岸田一再强调日本作为爱好和平的国家不会改变。他说：“我将寻求通过对话而不是对抗，来建立稳定的国际秩序。但与此同时，我们必须为通过武力或威胁践踏他国和平与安全、不遵守规则的实体的出现，做好准备。”

日本需要加强威慑和反应能力，防止上述情况和防卫自己。岸田重申，随着周边安全环境日益严峻，日本将在今年底前制定新的《国家安全保障战略》。他也决心在未来五年内从根本上加强日本的防御能力，并确保大幅增加日本国防预算，以实现这一目标。

“在这个过程中，我们不会排除任何选项，包括所谓的“反击能力”，并将务实地考虑，为了保护我们国民的生命和生计必须做什么。”

岸田也说，没有一个国家能完全依靠自身力量确保安全。他因此将以美日同盟为核心（linchpin），推动与理念相同、共享普世价值的国家的多层次安全合作。

岸田也透露，新加坡和日本启动了有关国防设备及技术转让协议的谈判。他说，日本将继续致力与亚细安国家签署国防设备及技术转让协议，并根据它们的需要落实具体合作项目。