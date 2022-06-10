岸田：日本致力为推进自由开放印太带来新进展

（早报讯）日本首相岸田文雄说，日本将致力于维持和强化以规则为基础的自由开放国际秩序，为推进自由开放的印太地区带来新进展。

岸田文雄今天（10日）在香格里拉对话发表的主旨演讲中说，法治是为自由、开放的国际秩序提供支撑的基础。其他重要的规则还包括和平解决争端、不动用武力、尊重主权、海上航行自由、自由贸易和尊重人权。

“各国必须尊重规则。就算规则造成不方便，任何一方都不能当规则不存在，也不能单方面改变规则。如果要改变规则，就必须达成新共识。”

岸田文雄说，日本向来倡导自由开放的印太地区，并希望维持和加强本区域以规则为基础、自由开放的国际秩序。

尤其在印太地区，岸田文雄更强调与亚细安合作的重要。去年10月上任以来，岸田文雄已出访亚细安轮值主席国柬埔寨，以及亚细安成员印度尼西亚、越南和泰国，如今又到访新加坡。

岸田文雄说，他希望与亚细安各国领袖携手合作，就如何确保区域和平与繁荣进行深入讨论。

李显龙总理上个月在日本经济新闻社国际交流会发表演讲时说，日本在区域事务上可以扮演重要角色。但日本应思考如何处理太平洋战争那段历史，以了结长期遗留的历史问题，对区域安全合作做出更大贡献。

岸田文雄在今天的演讲中则指出，日本和东南亚历史上有着长时间的善意和友谊。

“日本在战后，协助东南亚的发展。东南亚国家也在日本发生史无前例的地震和海啸灾难时伸出援手，协助日本复苏。”

除了亚细安和太平洋岛国，美日印澳“四方安全对话”（QUAD）也对促进自由开放的印太扮演重要角色。岸田说，日本也会加大外交努力，增加政府开发援助项目（ODA），并通过ODA进行“优化、高效、具战略意义的国际合作”。

岸田政府明年春天将推出“自由开放印太地区的和平计划”，推进日本的印太愿景。

谈到经济安全等新政策领域的国际合作，岸田文雄说，冠病疫情曝露了全球供应链的脆弱性。对其他国家无理地施加经济压力、实施单方面的索求，及蓄意释放假信息的做法，也都不能被接受。

岸田说，乌克兰战争让全球更清楚意识到加强经济韧性的迫切需要。

“考虑到经济与国家安全的直接关联，以及网络安全和数码化等领域对国家安全也日益重要，日本将推进经济安全措施，从经济角度确保国家和人民安全。”

岸田文雄指出，国际合作对促进经济安全至关重要，日本将在七国集团（G7）等志同道合国家的框架内展开合作。

日本下来五年也会支持超过100个加强供应链韧性的项目。