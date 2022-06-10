涉767案骗580万元 277人遭警方调查

（早报讯）277人涉嫌欺诈或充当钱骡遭警方调查，其中年龄最小的嫌犯仅16岁，案件涉及金额超过580万元。

警方今天（6月10日）发文告说，商业调查局联合七大警署在5月27日至6月9日展开为期两周的执法行动。197名男子及80名女子因涉及欺诈或当钱骡，目前正协助警方调查，他们的年龄介于16岁至78岁。

文告指出，嫌犯涉及超过767起诈骗案，包括银行钓鱼、网络爱情、发送假商业电邮、假冒政府官员、电子商务、投资、求职与借贷等骗案，涉案金额达580万元。

这些嫌犯分别面对欺诈、洗黑钱、无执照提供付款服务等罪名。

一旦欺诈罪成，他们将面临最长10年的监禁和罚款；洗黑钱罪名一旦成立，将面临最长10年监禁，最高50万元的罚款，或两者兼施；无照提供付款服务若罪成，涉案者将面对最长三年监禁，最高12万5000元罚款，或两者兼施。

警方表示，当局将严正看待任何诈骗行为，违法者将依法严惩。警方也提醒公众，切勿提供银行账户或电话号码，以免卷入骗案，成为骗子的同伙。

公众可上网或拨打反诈骗热线1800-722-6688，了解更多防范骗案信息。此外，公众也可拨警方热线1800-255-0000或上网向警方提供诈骗线索，所有资料都会保密。