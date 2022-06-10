消息：珀伽索斯亚洲将与卫星运营商Kacific合并

（早报讯）本地可能很快有一家特殊目的收购公司（SPAC）进行并购。一家卫星运营商有意通过珀伽索斯亚洲（Pegasus Asia）在新加坡交易所上市，交易估值大约10亿美元（约13亿8000万新元）。

据彭博社周五（6月10日）报道，经过几个月协商，珀伽索斯亚洲争取到与Kacific Broadband Satellites进行独家谈判。

通过卫星提供高速互联网服务的Kacific，同意给予珀伽索斯亚洲数周时间进行尽职调查，以确定最终交易细节。

如果完成，这是本地第一家SPAC的合并案；合并后Kacific的估值大约是10亿美元。包括估值在内的条款只是初步估计，谈判仍可能破裂。

于2013年由帕图洛斯（Christian Patouraux）和安娜雷纳（Cyril Annarella）所创，Kacific是一家卫星运营商，为东南亚和太平洋地区25个国家的政府和企业提供高速互联网服务。总部位于新加坡，Kacific的主要营运地点在瓦努阿图（Vanuatu）。

自去年以来，Kacific一直寻求与美国的SPAC合并，但由于市场条件不理想，监管风险升高，公司放弃在美国上市。

数据也显示，美国的SPAC荣景不再。彭博社指出，大约371家与SPAC合并的公司中，有78家的股价跌破2美元，约有25家的股价低于1美元。

投资者赎回的比率更居高不下。如果投资者反对SPAC的合并案，可以要求公司赎回持股。Boardroom Alpha的数据显示，今年5月份的平均赎回比率保持在80％左右的水平，而一年前为29％。

新交所去年9月允许SPAC上市，本地至今有三家SPAC。

珀伽索斯亚洲是第二家在本地上市的SPAC，它的其中一家保荐机构是法国另类资产管理集团Tikehau Capital，该集团管理的资产超过300亿欧元（约439亿新元）。

另外两家SPAC是祥峰科技收购企业（VTAC）及诺得力士阿尔法收购公司（NTAA）。

珀伽索斯亚洲昨天闭市报4.71元，涨0.21％；VTAC和NTAA分别报4.77元和4.75元，跌1.45％和1.04％。