假冒税务局退税索个人资料 当局吁警惕骗局

（早报讯）假冒税务局电邮或税务局人员来电，谎称可以为纳税人退税，以此索要个人及银行资料，税务局提醒纳税人警惕类似骗局。

近日有骗子冒充税务局官员，以退税为名索要个人资料，当局呼吁公众提高警惕，提防索取资料的可疑电话或电邮。

国内税务局（IRAS）昨天（6月10日）发文告指，有不法分子假冒税务局官员致电公众，或发送假冒税务局电邮，索要银行户头等个人资料。

不法分子最常用的伎俩就是谎称纳税人此前多缴付了税金，现在可以办理退税。当受害者提供银行资料及个人密码进行“退税”后，户头中出现未经授权的转账。

这些诈骗电邮多以欺诈改号（spoofing）的方式伪装成含有“@iras.gov.sg”的电邮网址，电邮结尾也冒充税务局落款，以此骗取受害者的信任，并让他们在附上的假表格中提供个人信息等。

当局提醒公众，切勿下载诈骗电邮中的附件，或点击电邮中的链接，更不要提供任何个人信息、听从指示或付款等。一旦落入类似骗局中，公众应立刻报警。

税务局也强调，当局不会在未经验证的电邮内，随便透露纳税人的缴税金额，也不会通过电邮或是电话索要个人资料。纳税人可以直接通过Singpass登录税务局官网来处理相关的税务问题。

为防受骗，纳税人应该删除那些索要个人资料或登录资料的可疑电邮；切勿下载任何可疑电邮中的附件；不要点击电邮中的链接；不要将银行资料、密码、一次性密码透露给任何人；受骗的公众建议立即报警。