1月至今 231人被假公安骗走至少2500万元

（早报讯）假公安骗局卷土重来，自今年1月以来，至少231人受骗，损失至少2500万元。

警方昨天（6月10日）发文告指出，受害者一般会接到冒充卫生部的语音来电，当受害者按照指示操作时，会被转接至中国假公安。然后骗子就会告诉受害者，他们涉嫌洗钱及其他罪名须接受调查。骗子也会说这或许是受害者的身份遭到冒用，才导致他们卷入跨国犯罪活动。

接下来，骗子会进一步要求受害者提供个人资料、网上银行资料等进行转账，谎称这是调查的一部分，这样受害者才能摆脱嫌疑。部分案件中，受害者也被指示开设本地银行户头进行转账，直到受害者发现转走的款项无法拿回，或户头出现未经授权的转账记录时，才意识到受骗。

警方强调，任何海外执法机构无权在未经新加坡政府的同意下，在本地展开执法活动、逮捕或要求公众协助调查。

为防受骗，公众要提防前缀带有“+”的海外号码，避免接听或听从来电者指示；切勿将个人资料、银行登录资料、一次性密码提供给任何人；任何有关当局不会通过来电或社交媒体平台向公众索要个人资料，公众应及时向官方确认信息真伪，或联系亲友确认，不要进行任何转账；一旦发现被骗应立刻通知银行。

公众可上网或拨打反诈骗热线1800-722-6688，了解更多防范骗案信息。此外，公众也可拨警方热线1800-255-0000或上网向警方提供诈骗线索，所有资料都会保密。