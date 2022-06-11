马国防长：五国联防有助管控区域紧张局势

（早报讯）五国联防成员国将探讨加强反恐及海上安全等新兴领域的合作，以应对日益复杂的安全挑战。马来西亚国防部高级部长希山慕丁说，南中国海上的“意外事件”处理不当易失控，而五国联防安排是处理这类问题的重要平台。

新加坡国防部长黄永宏医生今早（6月11日）在香格里拉对话场边招待五国联防安排（Five Power Defence Arrangements，简称FPDA）成员国的防长及官员共进早餐。他们是澳大利亚国防部长马尔斯（Richard Marles）、马来西亚国防部高级部长希山慕丁、新西兰国防部长埃纳雷（Peeni Henare），以及英国驻新加坡最高专员欧文（Kara Owen）。

在会后举行的联合记者会上，希山慕丁指出，FPDA是仅次于北约、历史最久远的防务安排，它之所以能在过去50年屹立不倒，“意味着我们一直在做正确的事情”。

被问及FPDA如何应对中国和其他区域国家日益加剧的摩擦时，希山慕丁指出，他比较担心的是南中国海上的一些事件失控，演变成更大的冲突。“如果没有这些平台（例如FPDA），就没有机会管控这些有时会失控的突发事件。”

根据我国国防部文告，五个成员国都认同五国联防安排自1971年成立至今取得了重大进展，并重申各自国家对FPDA的承诺。

他们也就如何深化现有的常规防务合作交换意见，探讨加强在反恐及海上安全等非常规新兴领域的合作，以确保FPDA在应对现代安全挑战方面能保持相关性。

文告说，FPDA将继续在促进区域发展方面发挥作用，并将通过定期的演习、对话和专业互动平台，对区域的安全架构做出贡献。