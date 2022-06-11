美国防长：中国在亚洲地区越来越有侵略性

（早报讯）美国国防部长奥斯汀说，北京在包括台湾附近的亚洲地区越来越有侵略性，美国将尽己所能管理与中国的紧张关系并防止冲突，并坚决反对任何一方单方面改变台海现状。

奥斯汀周六（6月11日）在新加坡举行的香格里拉对话全体大会上说，美国会继续支持朋友。“这一点特别重要，因为中国对它的领土要求采取了更为胁迫性和侵略性的做法。”

美国国防部长奥斯汀和中国国务委员兼国防部长魏凤和周五（10日）在香格里拉酒店举行会谈。双方重申希望更好地处理中美关系，但没有迹象表明两国在解决分歧方面有任何突破。

近几个月来，中国和美国之间的关系一直很紧张，这两个世界最大经济体就多项课题发生冲突，如台湾问题、中国的人权记录及中国在南中国海的军事活动等。

奥斯汀周六说，美国对台湾的政策是继续反对对现状的任何单方面改变，并指责中国试图改变现状。他说，中国大陆解放军在台湾附近具挑衅性且破坏稳定的军事活动不断增加，包括解放军多架军机贴近台湾，近月来架次创纪录，几乎每日如此，并指北京此举威胁印太的安全、稳定与繁荣。

奥斯汀说：“我们的政策没有改变，不幸的是，中华人民共和国却不是这样。”

奥斯汀强调：“维护台湾海峡的和平与稳定不仅仅是美国的利益。这是一个国际关注的问题”。

他也补充，美国不寻求新冷战或亚洲版北约，或让这个区域分裂成不同的敌对阵营；美国将尽自己的努力，负责任地管理紧张局势，防止冲突，并追求和平与繁荣。

在中美防长周五的会面中，美国也重申台湾海峡维持和平稳定的重要性，并呼吁中国大陆保持克制，避免采取动摇台海稳定的行动。台湾方面表示感谢美国的支持，并谴责中国大陆的主权主张“荒谬”。台湾外交部发言人欧江安周五说：“台湾从未在中国政府的管辖之下，台湾人民不会屈服于中国政府的武力威胁。”

拜登上个月曾说，如果中国攻击台湾，美国将军事介入，但美国政府随后澄清，美国的台湾政策没有改变。

另一方面，奥斯汀周六在香会大会上也指出，中国与其他国家的飞机和船只之间“相遇”方式不安全且不专业，次数的增加“令人震惊”。上个月，一架中国战斗机在南中国海地区拦截了一架澳大利亚军事侦察机，加拿大军方也指责中国战机骚扰加拿大监测朝鲜的巡逻机。