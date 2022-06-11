李总理：新加坡期待日本为区域和平稳定做贡献

（早报讯）新加坡和日本对维护开放和包容的区域架构有着共同的利益，李显龙总理说，新加坡期待日本在本区域发挥更大作用，不仅为亚太地区的经济活力做贡献，也为区域和平与稳定做贡献。

李总理重申他两周前访日时，对日本作出的呼吁。李总理说，随着岁月流逝、世代更替，处在全新的战略环境中，日本应该思考如何处理过去，让长期遗留的历史问题自此了结。这么一来，日本将能在区域安全合作扮演更大的角色，并且充分参与建设和维护一个开放和包容的区域架构。

李总理今天（6月11日）上午在总统府会见到访的日本首相岸田文雄。两位领导人进行约40分钟的会谈后，召开联合记者会。

李总理在记者会上说，新加坡和日本有着长期且多方面的伙伴关系。“我们对维护开放和包容的区域架构有着共同利益，并携手参与许多多边倡议，包括区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）、跨太平洋伙伴全面进展协定（CPTPP），以及最近的印太经济框架（IPEF）。”

岸田昨晚在第19届香格里拉对话上发表主旨演讲，阐述日本对“自由和开放的印太”的愿景，以及日本打算如何为区域和平与稳定做更多贡献。

针对岸田的演讲，李总理说，新加坡欢迎包括日本在内的所有国家，在《亚细安印太展望》（ASEAN Outlook on the Indo-Pacific）所勾勒的领域，加强与亚细安的接触。他也感谢日本对亚细安核心地位的肯定，并期待明年庆祝亚细安与日本建立对话关系50周年。

2019年，亚细安通过发布《亚细安印太展望》，阐述了亚细安国家对“印太”的看法，并提出印太区域合作的四大领域，即海洋合作、互联互通、可持续发展和经济及其他领域。

李总理和岸田还就其他国际和区域发展交换了意见。关于东中国海和南中国海局势，李总理说，新加坡希望各方保持克制，继续对话，以维护地区和平稳定。

他说：“这些课题很复杂，不太可能很快得到解决。但各方继续按国际法、包括1982年的《联合国海洋法公约》（UNCLOS），和平处理这些课题。

新日领导人进行会谈的同时，日本国防部长岸信夫也在香格里拉大酒店会见我国国防部长黄永宏。两人签署了加强版的新日国防交流备忘录（Enhanced Memorandum on Defence Exchanges）。

根据国防部文告，加强版备忘录标志了两国防务关系的提升，并将推进两国防务机构在后勤支持和国际活动的合作。这包括国防科技的交流、防御生化、辐射性物质及爆炸物（CBRE）带来的威胁，也包括战略沟通、海事安全，以及能力发展。新日两国也将在亚细安加八防长会议（ADMM-Plus）等多边场合，推进区域合作。

新加坡和日本于2009年12月首次签署新日国防交流备忘录，将两国国防机构之间的防务交流正式化。交流形式包括，国防官员互访、举行政策对话和军事人员讲座，以及出席彼此的课程与研讨会。备忘录也让两国扩大在人道援助与救灾，以及维和行动等方面的国防合作。当时代表两国签署文件的是时任副总理兼国防部长张志贤和时任日本国防部长北泽俊美。

此外，新日两国也宣布启动有关国防设备及技术转让协议的磋商。