涉凌晨当街持刀伤人 两男被捕一人在逃

（早报讯）凌晨时分涉嫌当街持刀伤人，两名男子遭警方逮捕，另一名涉案男子仍潜逃在外。警方在追捕嫌犯过程中也逮捕一名涉嫌窝藏嫌犯的男子。

警方今早（6月11日）发文告说，本月4日凌晨2时33分接获一起发生在加富路（Cuff Road）的伤人案。两名受害男子身上多处割伤，被送往陈笃生医院治疗。

经过调查和调阅警方电眼画面，中央警署和刑事侦查局警员锁定三名男嫌犯的身份。案发同日及6月7日，警方先后逮捕了其中两名涉及持危险武器蓄意伤人的嫌犯。他们的年龄分别为26岁和28岁，本月6日及9日分别被控上庭。

文告还指出，另一名34岁男子因涉嫌窝藏其中一名嫌犯并拥有受管制武器，也遭警方逮捕。他已在本月9日被控两项罪状。

根据刑事法典第324节条例，持危险武器蓄意伤人一旦罪成，将面对最长七年监禁，或鞭刑，或罚款，或任何组合的刑罚。刑事法典第34节条文也阐明，数人为了共同意图犯罪，每个人都必须负起相同罪责，如各别犯罪一样。

窝藏嫌犯一旦罪成，可面临上游犯罪行为（predicate offence）最长刑罚的四分之一，或面临罚款，或两者兼施。持有受管制武器，一旦罪名成立，可被判不超过五年监禁，以及鞭打最少六下；重犯者可被判两年至八年监禁，以及鞭打最少六下。