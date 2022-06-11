黄永宏：神圣的国际规则被打破时 各国要发出正确信号

（早报讯）国际社会必须在神圣的国际规则被打破时，发出正确的信号，即一国不该入侵另一国，因为这是各国赖以存在的基础。

国防部长黄永宏医生今天（6月11日）在香格里拉对话会上，与国防部高级政务部长王志豪以及另27位各国国防部长和代表举行午餐圆桌会议。他在餐会后接受媒体采访时指出，各国这两天非常坦率地讨论区域课题，以及提到亚洲维持稳定的重要。

本届香会在俄乌战争的大背景下举行，不少讨论都离不开这个课题。

被问到俄乌战局如何影响亚细安防长会议（ADMM）和亚细安加八防长会议（ADMM-Plus）等东南亚国家主导的防务机制，及亚细安如何处理与包括中、美、俄在内的对话伙伴关系时，黄永宏说各国之间的共识是，国际社会在神圣的国际规则被破坏时，须发出正确的信号，即一国不该入侵另一国，因为这是各国赖以存在的基础。

“这里关注的是，如果采取姑息策略，在神圣的法规、规则被破坏的时候置若罔闻，是否会鼓励更多侵犯国际法的行为发生。”

各国也讨论了乌克兰战局对亚太地区的启示。黄永宏说：“我们谈到了尤其在乌克兰和欧洲局势不稳定，以及欧洲可能受到冲击的这个时候，亚洲必须维持稳定。如果亚洲不稳定，只会加剧问题。我们谈到如何改善或解决亚洲地区的热点课题，其中包括南中国海，还有朝鲜半岛的不稳定局势。”

此外，他说，各国也必须制定实际措施建立信心和为局势降温。

黄永宏说：“建立信任需要时间……如果背叛信任，信任就瓦解了。因此，乌克兰遭受的侵略行动向亚细安和亚细安加八国的部长们再次强调的，是在和平时期建立信任的重要。”