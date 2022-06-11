本月13日起 公众不可到移民局大厦查询或要求加速办理护照申请

（早报讯）从星期一（6月13日）起，公众不能直接到移民与关卡局大厦要求加速办理护照申请或查询申请状况。移民局只允许接获通知领取护照、提交文件以及重交照片的公众，在无须预约的情况下前往移民局大厦。

移民与关卡局今天（6月11日）发文告说，当局目前每天平均签发超过5000本护照，数量是冠病疫情前的近三倍。前往移民局大厦领取护照或查询申请状况的公众也有所增加，包括查询护照申请状况以及要求加速处理护照申请或提前领取等。这导致移民局大厦出现长龙，当局不得不调派额外人手进行人流管控和其他工作。

移民局将重新部署负责人流控管等现场工作的人手，以加快处理和签发护照的程序。因此，从本月13日起，只有接获通知领取护照、提交文件以及重交照片的公众可以在无须预约的情况下，到移民局大厦办理手续。

公众必须出示领取护照的电子预约证明，以及护照领取单或者网上通知或粉色通知卡。提交文件或是重交照片的公众，则须出示当局的电邮通知。

急需出国的公众可上网（https://go.gov.sg/passportrequest）提交申请，要求加速处理护照申请程序。

为避免移民局大厦出现长龙，当局也呼吁公众到27家邮局中的任何一家领取护照。到邮局领取护照无须支付额外费用。