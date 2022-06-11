鸡只供应若长期受大规模干扰 政府会向摊贩和业者提供援助

（早报讯）政府理解马来西亚鸡只出口禁令对本地商家的影响，在促请商家尽速调整应对之余，也表明鸡只供应若长期受到大规模的干扰，当局会在必要时向摊贩和业者提供援助。

永续发展与环境部长傅海燕今晚（6月11日）在新加坡肉商联合会20周年晚宴上致辞时说，政府会密切留意局势，尤其是供应情况。

她呼吁所有商家迅速作出调整，相互扶持摸索新的供应来源、渠道及商业模式。“如果供应长期受到大规模的干扰，就如我们在冠病扰乱裕廊渔港的运作、安全管理措施导致湿巴刹和小贩中心须关闭和减少场地容量时经历的那样，国家环境局和新加坡食品局会视乎需要向摊贩及行业租户伸出援手。”

马国宣布禁止出口鸡只以来，政府一直密切与肉商联合会、新加坡鸡鸭出入口商联合会等行业伙伴合作，加紧从其他来源增加供应，包括在泰国、澳大利亚和阿根廷等开拓替代来源。

傅海燕说，我国不能排除这类出口禁令日后再次发生的可能，这些努力不仅有助应对目前的挑战，长远来看也能加强我国食品供应的韧性。

此外，肉商联合会也已和食品局及环境局合作，帮助小贩和湿巴刹摊贩改用冰冻（frozen）鸡或解冻过的冰冻鸡，这些举措体现出我国能够灵活应对供应阻断。

傅海燕也感谢本地消费者理解并积极适应，接受其他鸡肉和蛋白质的替代选项。“我有信心，在人民、业界与政府紧密合作的情况下，新加坡已准备好克服和抵受食品供应的任何干扰。”

马国为应付当地鸡肉供应短缺问题，本月1日起禁止活鸡、冷冻和冰冻全鸡、鸡只部位和内脏，以及鸡肉加工食品的出口。禁令生效前，我国市面上的鸡肉有约三分之一来自马国。

我国人民所需的食品当中，逾九成是从超过170个国家和地区进口。傅海燕说，政府持续拓展进口来源之际，业界和公司也应加强供应网络的韧性。这意味着落实业务持续计划，例如与多个来源保持良好关系等，从而避免生意受供应阻断影响。