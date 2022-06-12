黄永宏：亚洲核心议题不是民主与专制的斗争

（早报讯）亚洲必须从乌克兰的遭遇吸取正确教训，避免亚洲土地上发生武装冲突。对亚洲而言，核心课题不是专制国家与民主国家之间的意识形态斗争，区域国家之间的相互依存关系，比俄罗斯和欧洲更密切、更有成效和更互惠互利。

国防部长黄永宏医生今天（6月12日）在香格里拉对话第七场也是最后一场全体大会上，以“确保区域稳定新思路”为题发言时形容，冠病疫情和俄罗斯侵乌造成了“地缘政治地震”，震动全球格局。所有地区的和平与稳定如今面对更大风险和威胁。

各国面对通货膨胀和供应冲击的同时，安全联盟也在固化。黄永宏说，尽管面对反对声音和威吓，伙伴国仍在各自组织内部署和建立安全安排，或者加强军事能力。欧洲的国防开支会增加。至今已有六个北约成员国承诺增加约1330亿美元（约1850亿新元）的国防开支。亚太地区的国防开支过去10年也已增加超过六成。

黄永宏说：“毫不夸张地说，我们正处于历史上一个潜在危险时刻。全球合作与善意的退却，暴露了赤裸裸的野心和脆弱性。”

他认为，要改变局势的发展轨迹、避免灾难，有两个重点。一是停止乌克兰境内的敌对行动。二是阻止局势延烧，避免在亚洲发生武装冲突。

黄永宏说：“如果亚洲出现新问题，使欧洲局势更复杂，更坏的情况将发生。”

东中国海和南中国海争端、海峡两岸的紧张局势、朝鲜半岛的不稳定，以及中印和印巴边境冲突，本区域安全热点是已知的，并不新。黄永宏强调，亚洲应弄清楚，核心课题不是专制国家与民主国家之间的意识形态斗争。他说：“撇开特点和标签不谈，亚洲国家太过多样和多元，在这个基础上想要卷入大战的人会很少。”

黄永宏认为，对亚洲而言，核心课题是区域国家之间相互依存的关系，这种依存关系远比俄罗斯和欧洲更密切，更有成效，更加互惠互利。中国几乎是所有亚洲国家的首要贸易伙伴，甚至连日韩两国与中国的贸易，也分别占中国总出口市场约6%和5%。中国则分别占日本和韩国总出口市场的约19%和25%。

在这个背景下，亚洲为了安全，必须加强亚细安加八防长会议等现有组织，并加强与本区域国家和其他域外国家的接触。黄永宏说：“建立信心和战略信任是预先制止（pre-emption）的核心。我们必须继续强调包容和多边主义。”