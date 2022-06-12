新指导原则建议成年人每周锻炼肌肉骨骼两次

（早报讯）有更多新加坡人运动，但体重却不见下降，本地推出更新版的体力活动指导原则，建议成年人除了一周做150至300分钟的有氧运动如跑步、游泳以外，也不可忽略无氧运动，一周应该至少有两天锻炼肌肉、骨骼和关节。

65岁以上的年长者更须注重促进灵活度和平衡感的多功能运动，建议一周三天进行肌力训练和拉伸运动，有助于减少跌倒和骨骼问题。

新加坡体育理事会和保健促进局今天（6月12日）推出最新的新加坡体育活动指导原则（Singapore physical activity guideline，简称SPAG），为不同年龄层的民众提供运动时长、强度、频率和种类的建议，以促进全民健康。

体力活动指导原则在2011年首次推出，专为18岁以下的孩童和青年推出的体育活动指导原则则是在2013年推出。

这次的新指导原结合了过去十年出现的最新研究成果以及专家建议，鼓励各年龄层的民众进行不同种类的体力活动，不要久坐不动。除了可改善心血管健康有氧运动，也得加入健骨运动、增强肌肉力量的运动，以及促进灵活度和平衡感的运动。

指导原则为四个不同年龄层的民众提供不同的建议，分别是6岁及以下的幼儿、7岁至17岁的学龄孩童和青年、18岁至64岁的成年人，以及65岁及以上的年长者。

与之前版本不同的是，新的指导原则也加入专门为孕妇和产后妇女，以及体障人士的运动建议。根据指导原则，孕妇和产后妇女每周可进行150分钟的中等强度有氧运动，并进行强化肌肉的运动。这有助于减少妊娠期糖尿病（gestational diabetes）的风险。