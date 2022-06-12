新指导原则建议成年人每周锻炼肌肉骨骼两次

文 /
李庚洧

发布 / 2022年6月12日 2:53 PM

更新 / 2022年6月12日 6:59 PM

新加坡体育理事会和保健促进局推出最新的新加坡体力活动指导原则，为不同年龄层的民众提供运动时长、强度、频率和种类的建议。（王彦燕摄）
新加坡体育理事会和保健促进局推出最新的新加坡体力活动指导原则，为不同年龄层的民众提供运动时长、强度、频率和种类的建议。（王彦燕摄）

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（早报讯）有更多新加坡人运动，但体重却不见下降，本地推出更新版的体力活动指导原则，建议成年人除了一周做150至300分钟的有氧运动如跑步、游泳以外，也不可忽略无氧运动，一周应该至少有两天锻炼肌肉、骨骼和关节。

65岁以上的年长者更须注重促进灵活度和平衡感的多功能运动，建议一周三天进行肌力训练和拉伸运动，有助于减少跌倒和骨骼问题。

新加坡体育理事会和保健促进局今天（6月12日）推出最新的新加坡体育活动指导原则（Singapore physical activity guideline，简称SPAG），为不同年龄层的民众提供运动时长、强度、频率和种类的建议，以促进全民健康。

体力活动指导原则在2011年首次推出，专为18岁以下的孩童和青年推出的体育活动指导原则则是在2013年推出。

这次的新指导原结合了过去十年出现的最新研究成果以及专家建议，鼓励各年龄层的民众进行不同种类的体力活动，不要久坐不动。除了可改善心血管健康有氧运动，也得加入健骨运动、增强肌肉力量的运动，以及促进灵活度和平衡感的运动。

指导原则为四个不同年龄层的民众提供不同的建议，分别是6岁及以下的幼儿、7岁至17岁的学龄孩童和青年、18岁至64岁的成年人，以及65岁及以上的年长者。

与之前版本不同的是，新的指导原则也加入专门为孕妇和产后妇女，以及体障人士的运动建议。根据指导原则，孕妇和产后妇女每周可进行150分钟的中等强度有氧运动，并进行强化肌肉的运动。这有助于减少妊娠期糖尿病（gestational diabetes）的风险。

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