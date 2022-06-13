（早报讯）美国5月份通货膨胀创40年新高，加剧投资者对联储局更激进加息的担忧，拖累美国股市上周五连续三天下跌，创下1月以来最大单周跌幅。纳斯达克指数上周五的跌幅最大，达3.52％。道琼斯工商指数和标普500指数分别大跌2.73％和2.91％。

美国劳工部上周五（6月10日）发布的数据显示，5月份消费物价指数同比上涨8.6％，创40年新高，超出各方预期。自去年10月以来，美国的物价指数同比涨幅已连续八个月高于6%。美国总统拜登坦承，高通胀预计还会持续一段时间。

亚太股市方面，日本股市今早开盘下挫2.45%，韩国和澳大利亚股市分别下跌2.15%和1.25%。

分析师预计本地股市短期维持剧烈震荡，投资者应关注美国联邦储备局本周公布的货币政策和经济展望。海峡时报指数上周五收报3181.73点，全周跌50.24点或1.5％。

以下是今天（13日）值得关注的股票：

1.辉盛国际信托（Frasers Hospitality Trust）和星狮地产（Frasers Property）今早联合发文告指出，星狮地产独资子公司献议以每股现金0.7元全面收购辉盛国际信托，把公司除牌私有化。

收购献议为合订证券持有人提供诱人的套现机会，1.07倍的股价与净资产值比（P／NAV）比信托自2014年上市以来的历史平均估值高。0.7元收购价也较它过去一个月和三个月的交易量加权平均股价（VWAP）分别高出45.4％和48.5％。

文告指出，决定除牌私有化的原因包括每合订证券单位派息（DPS）和净资产值的增长受阻，以及步入冠病地方流行病（endemic）阶段、地缘政治紧张局势和经济衰退风险为复苏前景增添不确定因素。再来，信托的资产规模和自由流通（free float）市值较小，影响了信托的增长和股价表现。

2.吉宝基础设施信托（Keppel Infrastructure Trust）今早开市前宣布，与晶科電力（香港）公司签署谅解备忘录，探索太阳能农场和储能的投资机会。

3.吉宝企业（Keppel Corp）今早披露，旗下吉宝岸外与海事公司（Keppel Offshore & Marine，简称KOM）与巴西政府当局的磋商还在进行中，贪污调查局（CPIB）同意让KOM延迟缴付近5278万美元（约7340万新元）的罚款余额多三个月，至今年9月。

4.星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）上周五闭市后宣布计划以6100万澳元（约6040万新元）收购位于澳大利亚的三个永久地契物流和工业房地产，它们的净可出租面积达2万5089平方公尺（逾27平方英尺），目前完全出租，加权平均租赁期限（WALE）6.6年，每年固定租金增幅3％。