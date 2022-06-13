（早报讯）时隔两年多，实里达机场重新接待商业航班，首趟航班今早约8时50分准点降陆。

马来西亚飞萤航空公司（Firefly）FY3124航班今早（6月13日）约7时48分，载着59名乘客包括飞萤总裁施尤俊，从马来西亚梳邦（Subang）起飞，8时46分在实里达机场降陆。

目前在实里达机场运营商业航班的只有飞萤一家。受冠病疫情疫情影响，飞萤前年3月暂停往返梳邦和新加坡的航班。最后一趟航班是在2020年3月16日。

初期阶段，飞萤每天会提供两趟来回梳邦和新加坡的航班。飞萤采用的是涡轮螺旋桨（turboprop）客机，每趟航班可承载72名乘客。

施尤俊在记者会说，疫情前，飞萤每天有六趟来回梳邦和新加坡的航班服务，飞机一般五六成满，依航班而异。目前只有两趟航班，自然会出现溢出效应。这周航班的乘客运载率较高，介于六七成，但航班逐渐增加，乘客运载率将回落到五六成水平。

“我们的客户群都是商业旅客。我们的焦点不是要把所有座位填满，而是提供好的航班时间，且乘客愿意为此付费。我们的策略更多是追求收益，不是乘客运载率。”

马来西亚飞萤航空公司（Firefly）FY3124航班今早约7时48分，载着59名乘客包括飞萤总裁施尤俊，从马来西亚梳邦（Subang）起飞，8时46分在实里达机场降陆。（唐家鸿摄）

分阶段增加航班 逐步每天增到六趟

施尤俊指出，公司会先观察现有航班的表现，再决定增加航班趟次的具体时间表，但希望能在年底前增加趟次。要是需求增加，飞萤会分阶段增加航班趟次，从每天两趟增至四趟，之后再提高到六趟。

为准备商业航班重启，运营实里达机场的樟宜机场集团与实里达机场伙伴进行了多个运作和系统测试，机场职员也重新培训，确保熟悉所有运作和安全要求。

樟宜机场集团也和德士公司接洽，提高他们对飞萤复航的意识。本月前往实里达机场载客的德士司机可享用免费和咖啡和茶。

为庆祝飞萤航空航班重启，樟宜机场集团今早在机场举办了切蛋糕仪式，也为所有乘客准备了礼包。