社区护理机构将采用机器人等数码方案 为年长者提供更好服务

（早报讯）卫生部与护联中心推出新的社区护理数码化转型计划，推动社区护理机构采用机器人等数码解决方案改善工作流程，以及重新设计支援护理工作职务，为社区里的年长者提供及时且负担得起的护理服务。

护联中心今天（6月13日）发文告说，社区护理数码化转型计划（Community Care Digital Transformation Plan，简称CCDTP）将拨款1800万元，协助社区护理机构加速数码化进程，透过采纳数码科技制定清晰的数码路线图，建立数码能力来提高服务效率。

社区护理机构可申请资助来抵消数码化成本，并采纳具成本效益的数码解决方案及咨询服务。社区护理人员也可透过护联培训中心的一系列课程提升技能，护联培训中心每年提供的培训名额已增至超过1万8000个，比2018年高出两倍。

为进一步提高社区护理领域的生产力，护联中心也在一些疗养院推行生产力项目，采纳科技改善基础设施和工作流程的设计。其中一项是利用自主移动机器人简化一些人力密集的例常工作，例如运送床单、食物和医疗用品。

人力方面，卫生部与护联中心也会推出重新设计工作（Job Redesign）试点计划，评估和重新设计社区护理领域的支援护理工作，透过提升工作满意度来留住和培养护理人才。

试点计划第一阶段于去年4月至9月展开，共有43名人员尝试担任社区护理专员（Community Care Associate）和高级社区护理专员这两个新职务。参与试点计划的四家社区护理机构是圣路加乐龄关怀、圣安德烈社区医院、仁慈医院以及职总保健合作社。

试点计划第二阶段今年7月启动，直到明年11月，共有八家新的社区护理机构加入计划。重新设计工作框架预计最迟2024年逐步扩大至整个社区护理领域，为支援护理工作增值和转型。

王乙康：仍须靠外籍医护员 辅助本地劳动队伍

卫生部长王乙康今天上午在护联中心的社区护理工作计划研讨会上发表主旨演讲时说，社区护理属“高接触”（high touch）领域，要以科技和机器人取代人力是有限度的，仍须依靠外籍医护人员来辅助本地劳动队伍，尤其是护士和支援护理人员。

他也坦言，人手短缺是实现社区护理愿景的最大制约因素。为提高社区护理人员的薪金竞争力，卫生部在2020年至2023年间展开社区护理增薪计划，投入约2亿9000万元为社区护理人员加薪。