未来10年 本地疗养院床位增至逾3万1000个

（早报讯）2010年至2020年间，本地疗养院床位已从9600个增至1万6200个，未来10年预计增至超过3万1000个。

卫生部长王乙康今天（6月13日）上午在护联中心的社区护理工作计划研讨会上发表主旨演讲时说，这样的床位增幅未必是可持续的。除了扩充疗养院床位，我国须果断地把年长护理移出急症医院和疗养院，让更多年长者在家中或社区原地养老。

包括两家慈怀病院在内，超过八成的疗养院已加入疗养院原地护理计划（Care@NH）。卫生部希望与其余的疗养院合作，确保它们在下一波冠病疫情来袭前已做好准备。至于感染风险较高或病情较复杂的年长住户，仍会转移到急症医院。

王乙康早前预测，我国今年7月或8月可能迎来新一波疫情，到时奥密克戎变种毒株BA.4或BA.5可能成为主流毒株，推高确诊人数。

他也强调，医疗保健领域正经历重大变革，面对冠病疫情的短期挑战以及人口老龄化的长期挑战，必须以不同的方式来克服。

最近一波奥密克戎疫情暴发时，疗养院与护联中心合作，在院内原地照顾确诊住户。今年2月以来，已有超过4700名确诊住户在疗养院内接受照料。王乙康说，若这些年长住户当时都转到医院，医疗系统可能会不胜负荷。

他也透露，今年4月以来，有更多疗养院投入运作，每月有约300名新住户从急症和社区医院转到疗养院。但他提醒，仍有许多病患无须急症治疗，却在等待疗养院床位期间继续住在医院。