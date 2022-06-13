美国高通胀打击投资情绪 本地股市早盘跌0.62％

（早报讯）美国通货膨胀再创新高，加剧投资者对联储局更激进加息的担忧，亚太股市今早（6月13日）开盘全线下挫。

截至中午12时，新加坡海峡时报指数下跌19.61点或0.62％，报3162.12点。整体股市交易量6亿3628万股，交易总值5亿4305万元。全场有137只上升股，下跌股有297只。

占海指权重最大的本地三只银行股今早全面下跌，大华银行（UOB）下跌0.61％至27.51元。华侨银行（OCBC）和星展集团（DBS）分别跌0.6％和0.33％，报11.54元和30.03元。

区域股市方面，韩国股市跌势最重，在早盘大跌3.04％。日本、台湾、马来西亚和香港股市则分别跌2.81％、2.39％、1.55％和2.81％。

辉立证券研究部高级投资分析师蔡栋梁接受《联合早报》访问时说，受美国股市上周五大跌的影响，海指今天早盘面临抛售压力。美国5月份通胀飙升至8.6％的40年新高，是海指下跌的原因。由于通胀持续失控，蔡栋梁认为美国联邦储备局可能会保持鹰派立场。

SPI Asset Management管理合伙人斯蒂芬·英尼斯（Stephen Innes）指出，市场过去几周都在谨慎交易，股市依然小幅上涨，但市场如今更担心联储局会大幅调高利率来控制通胀。

个股消息方面，星狮地产（Frasers Property）献议以每股现金0.7元全面收购辉盛国际信托（Frasers Hospitality Trust），把公司除牌私有化。星狮地产持有信托的24.23％股权。