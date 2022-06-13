今起须获通知才可进移民局大厦 有人不知吃闭门羹

（早报讯）移民局大厦今日起只开放让那些接获通知领取护照、提交证明文件或重新提交照片的公众入内，有人不知情想直接进去申请新护照或者要求加速办理护照申请，结果被拦在门外。

今天（6月13日）是新规定生效首日，移民与关卡局派出工作人员进行人流管制。到场的公众须先向工作人员出示事前与当局的预约或是当局办理手续的相关通知，并按有无预约分成两队。

据记者现场观察，有预约的公众排队时间很短，几乎是立刻就能进入大厦办理手续；没有预约的公众则须大排长龙才可领取护照。移民局大厦早上8时开门后，无预约的队伍维持在约200人，直到约10时40分排队人数才大幅减少。

也有公众不知道移民局的新规定，前往大厦申请新护照或加速办理护照申请，最终却被工作人员告知不得进入大厦，而是要上网办理。

郑景娘（65岁，兼职招待）今早特地来到移民局申请更新护照，不过却被工作人员告知必须先上网申请，日后才能领取。“我没有看到有关新规定的新闻，当得知不能来办理新护照时，我感到相当惊讶。”

张耀麒（47岁，影视制作）想趁学校假期带女儿出国度假，因此希望能够加速办理护照申请，不过同样不能入内。他说：“上个星期四，我拨通移民局热线后被告知如果今天直接来到这里，可以要求移民局官员加速办理我的申请。我并不知道有新规定，更不知今日生效，因此白跑了一趟。”

移民局是在上周六（11日）发文告宣布，从本月13日开始，公众不能直接到移民与关卡局大厦要求加速办理护照申请或查询申请状况。移民局只允许接获通知领取护照、提交相关证明文件以及重新提交照片的公众前往移民局大厦办理手续。