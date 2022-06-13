本地团队获拨2500万元展开研究 改善肝癌疗效

（早报讯）全球第四大癌症杀手——肝细胞癌通常到了晚期才诊断出来，现有疗法更因缺乏有助预测疗效的生物标记，无法充分发挥效果。本地多学科团队获颁2500万元津贴展开五年研究，旨在通过确认这些生物标记改进临床实践，让病患获得更好的疗效。

肝细胞癌（Hepatocellular Carcinoma）是本地男性的第三号癌症杀手，女性的第五号杀手。新加坡癌症注册局数据显示，2015年至2019年间，本地有2850人不敌肝癌逝世。

肝细胞癌早期没有症状，所以一般到了晚期才确诊，而相较于其他常见癌症，肝细胞癌全身治疗的功效也比较弱。这主要是因为缺乏经确认的生物标记（biomarker），导致医生无从根据病患的具体情况制定最佳治疗方案，得依靠个人判断和经验。

生物标记是每名病患体内独特的突变核酸序列或与特定癌症类型相关的蛋白质。医生可通过观察标记，预测癌症疗法对病患的效果。

团队将同时展开两项临床研究，对比病患接受治疗前后的样本以及临床数据，以辨识和确认哪些生物标记会影响临床效果，例如病患对治疗的反应等。

这项“PLANet 2.0”研究由新加坡国立癌症中心主导，合作伙伴包括新加坡科技研究局属下的新加坡基因组研究院、分子与细胞生物学研究院，新加坡国立大学属下的新加坡癌症科学研究所，以及杜克—国大医学院。研究津贴由卫生部全国医学研究理事会拨出。

临床研究预计7月正式展开，2026年结束。在第一项研究中，至少30名曾接受肝脏切除或肿瘤手术的肝细胞癌病患，会在术后接受免疫疗法，减低肿瘤复发的可能。第二项研究则涉及176名不适合接受手术的中晚期病患，他们会先后接受选择性体内放射治疗法及免疫治疗。