疏忽驾驶导致一死一伤 医生监一周吊驾照两年

（早报讯）坐儿子的车回家，九旬老妇因吃太饱没系安全带，途中遇车祸，儿子受伤，老妇挣扎四天不治。肇祸医生今早（6月13日）被判监一周，吊销各级驾驶执照两年。

这起车祸发生于2019年10月8日晚上8时左右，地点是淡滨尼12道往巴西立1通道，靠近淡滨尼快速公路（TPE）入口处。

《新明日报》早前报道，被告符伟忠（39岁）在本地一家医院任职。根据网上资料，他是一名耳鼻喉科顾问医生。

他面对疏忽导致他人死亡和受伤的两项控状，今早承认其中一项，另一项交由法官下判时一并考虑。

调查揭露，案发时，被告开的轿车行驶在淡滨尼12道往淡滨尼9道方向的第二条车道，接着有意右转进入淡滨尼快速公路。

当时，被告的轿车前方排着几辆车子，前方的车子开始右转时，被告尾随，即使到了白线前也没停下检查路况。

被告的车头探出时，另一辆载着一对母子的车子，正在淡滨尼12道往巴西立1通道最右边的车道行驶，接着就撞上被告车子的左前方。

撞击力之大，导致母子的车子回弹，车尾撞上后方的车子，被撞得脱落的汽车零件也击中其他车子。

96岁的老妇黄凤梅因撞击力撞上前座，送院后被发现脑出血，椎骨、肋骨、胯骨、大腿骨等，身上多处都异位性骨折，在医院挣扎四天后不治。开车载她的儿子孙锦觉（70岁）也在事发后申诉胸部疼痛。（人名译音）