裕廊东组屋厨房起火 两人抱婴逃民防救两猫

（早报讯）裕廊东一组屋厨房发生火患，事发时屋内有两人及一名婴儿，三人在民防部队抵达前已自行疏散。民防人员赶到后及时扑灭火患，还从单位内救出两只猫。

新加坡民防部队今天（6月13日）在面簿发文指出，这起火患发生在今早7时50分左右，地点在裕廊东32街第310座组屋的五楼单位，火患涉及单位厨房内的物品。

火患发生时屋内有两人及一名婴儿，他们在民防人员抵达前自行疏散，另有约15人被警方疏散。为了以防万一，民防人员将婴儿送往国大医院检查。

根据贴文里附上的照片，火势主要集中在厨房烤箱周围，该处的橱柜几乎被烧成灰烬面，也是破坏最严重的地方。一般相信，起火原因跟电源有关。

民防人员赶到后，使用一支水枪和压缩空气泡沫背包将火势扑灭。另外，民防人员也从单位内救出两只意识清醒的猫，并为两只猫提供氧气。

民防部队在贴文中指出，火患发生时，有一名居民在民防人员抵达前试图用灭火器灭火。民防部队将联络这名居民，表扬他的见义勇为。

火患的发生原因仍在调查中。