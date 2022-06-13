工作场所安全与卫生管理不达标 业者将面对更严厉惩罚

（早报讯）从明天起，所有工作场所安全与卫生管理水平不达标的业者会受到更严格的惩处，包括平均罚款金额从1000元提高到2000元。今年本地已有26人因工伤事故丧命，发生超过200起严重工伤事件，因此人力部将加大稽查与执法力度，确保雇主将工人安全放在首位。

人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈今天（6月13日）参与一场工作场所突击检查行动后，向媒体宣布以上消息。

他说，最近一次因工伤事故丧命的事件刚在上周五发生，与往年同期相比，致命工伤事故的飙升令人担忧。与去年和疫情前同期相比，今年的严重工伤事故次数也没有下降，所以当局正在密切留意这方面的发展。

“我们要在源头就把问题扼杀在萌芽状态，以免发生死亡事故。有员工受重伤的公司也将面临更严厉的处罚。”

更严格的惩处包括对检查期间发现有违规行为的公司处以更高的罚款、要求那些收到停工令的工作场所聘请外部审计师对工作场所安全与卫生管理系统进行彻底审查，以及要求发生严重工伤事故的公司聘请外部审计师对控制系统（control systems）加以审查，并采取措施防止事故再次发生。

人力部早前宣布会在今年第二季将稽查力度加大25%。与去年同期相比，本季度的检查次数几乎翻了一番，自今年4月以来稽查人员已进行1400多次检查，并采取了近3300次执法行动。

扎吉哈今天与稽查员一起前往位于德福12巷第16号的吴成来私人有限公司工厂进行突击检查并对其发出停工令。这家公司专门安装与搭建大型帐篷和流动舞台。

在突击检查中，稽查员发现几处违反工作场所安全与卫生管理条例的行为，包括重型切割机没有防护罩，以及高于两公尺的平台没有安装防止坠落的围栏。除了发出停工令，人力部稍后也会另行通知是否对这家公司采取其他惩罚措施。