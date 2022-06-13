本地股市周一下跌1.33％

（早报讯）美国5月份通货膨胀出乎意料地再创新高引发股市动荡，亚太股市周一（6月13日）全线下跌，本地股市全日下滑42.38点或1.33％。

新加坡海峡时报指数闭市报3139.35点。整体交易量16亿5000万股，交易总值14亿4000万元。上升股151只，下跌股407只。

区域股市当中，日本、香港和韩国都大跌逾3％。其他市场如印度、台湾和马来西亚也分别下滑2.87％、2.36％和1.95％。

美国劳工部上周五（10日）发出的每月数据显示，5月份消费物价指数同比上涨8.6％，是40年新高，超出各方预期。自去年10月以来，美国的物价指数同比涨幅已连续八个月高于6%。

纽约梅隆银行（BNY Mellon）策略专家贝利斯认为，美国5月份通货膨胀数据太令人担忧，可能促使联邦储备局调高加息幅度，从原本预期的50个基点上调至75个基点。

新加坡方面，海指30只成份股跌多升少，领跌的怡和控股（Jardine Matheson）全天下挫4.32％至54.76美元。大华银行（UOB）和华侨银行（OCBC）则分别下滑1.70％和1.38％，收报27.21元和11.45元。

海指成份股中只有新电信（Singtel）和胜科工业（Sembcorp Industries）的股价上扬，分别上涨0.79％和0.36％，收报2.54元和2.79元。