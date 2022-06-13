男孩涉踩死魔鬼鱼 当局正展开调查

（早报讯）近日，一段男孩疑用脚踩死魔鬼鱼的视频在网上流传，引发热议，动物与兽医事务组受询时证实正展开调查。

根据这段在Instagram流传的视频，一名身穿蓝色T恤的男孩站在木质地板上，双脚穿着黑色拖鞋，各踩着一只魔鬼鱼。

旁人问他：“你在踩什么？把脚拿开。”男孩把脚移开后，画面显示，两只魔鬼鱼身上的纹路已有裂痕，相信是男孩的行为导致的。

不少网民对男孩的行为感到愤怒，有网友说，须曝光男孩的行径，防止他人效仿。

一名网友声称找到男孩的Instagram账号，男孩在简介中透露，自己就读于实龙岗的一所中学。

这所中学回复《联合早报》询问时说，经过学校的内部调查，视频中的男孩并非他们的学生。

另有网民留言指，根据魔鬼鱼的纹路，男孩踩死的是珍珠魟（Motoro stingray）。

据《联合早报》早前报道，专家指源于南美洲的珍珠魟尾部有毒刺，人被刺伤会感受剧痛，甚至毒发身亡。

新加坡国立大学的一项研究指出，珍珠魟虽源于南美洲的热带地区，但本地有很多人饲养这种魔鬼鱼。珍珠魟生活在淡水中，除非它们能接触到淡水，否则不太可能存活下来。

研究也说，珍珠魟经常被饲养者遗弃或放生。

国家公园局属下的动物与兽医事务组回复《联合早报》询问时说，当局在上周二（6月7日）接获关于这起虐待动物事件的通报，调查工作还在进行中。

动物与兽医事务组社区动物管理高级署长郭瑞菁说：“动物与兽医事务组严肃看待公众提供任何有关虐待动物的反馈。保护动物福利是一项共同的社会责任，动物与兽医事务组会继续采取必要的执法行动，同时提高公众对动物福利的认知。”

公众若有这起事件的资料，可通过www.avs.gov.sg/feedback，或拨打公园局动物应对中心（Animal Response Centre）热线1800-476-1600，联系动物与兽医事务组。公众提供的照片或视频将有助于调查，所有资料将严格保密。

当局提醒，一旦虐待动物罪成，触犯者可面临最长18个月的监禁，最高1万5000元罚款或两者兼施。