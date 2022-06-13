两男助擒色狼 获警方表扬

（早报讯）男子听见女郎求救声，发现女郎遭非礼，联同另一名男子追赶并制伏色狼，两人获得警方颁发公众精神奖。

新加坡警察部队今天（6月13日）发文告说，警方在6月8日颁发公众精神奖和社区合作奖，表扬三名公众及三家机构。

这起非礼案发生在2021年10月25日，地点在惹兰罗央勿刹。李坤耀和诺尔·萨兹利（Noor Sazleigh Bin Noor Mohamed）在这起案件中协助警方捉人。

案发时，李坤耀听见女郎的求救声，上前查看后帮忙追赶逃跑的色狼。他在追逐的过程中，不忘报警并及时向警方提供嫌犯的行踪。

与此同时，诺尔·萨兹利正好开车经过，看见李坤耀在追赶嫌犯，在简单了解事发经过后，诺尔·萨兹利也开车加入追逐。最终，两人携手制伏嫌犯，并把他交给警方。

另一名获颁公众精神奖的是王松昆，他2021年9月26日在淡滨尼33街，协助警方逮捕两名涉嫌拥有漏税烟的男子。

王松昆在淡滨尼33街第318座组屋附近，看见两名男子从货车上卸下不明箱子，形迹可疑。另外，他注意到货车司机在离开前，把两个相信含有漏税烟的盒子交给两人，于是向警方提供线索，协助警方逮捕这两名男子。

另外，樟宜综合医院、新加坡博览中心和淡滨尼宜家，因与警方密切合作加强保安和防止罪案的措施，获颁社区合作奖。

勿洛警署署长王济扬助理警察总监说，警民间的密切合作和信任，对保障新加坡的安全至关重要。“获奖人在协助警方预防、阻吓和侦破罪案的过程中发挥重要的作用，这些努力将使社区更加安全，他们的精神值得表扬。”（人名译音）