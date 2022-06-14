（早报讯）投资者对经济衰退的担忧加剧，美国隔夜股市继续暴跌。纳斯达克指数的跌幅最大，达4.68％。道琼斯工商指数和标普500指数分别大跌2.79％和3.88％。标普500指数已进入熊市，从今年1月份的高位跌约21.8％。

随着市场的风险偏好消退，追踪全球股市表现的MSCI全球指数（MSCI ACWI Index）也正式迈入熊市。指数周一（6月13日）从去年11月中的高点下跌了21%，至597.64点。市场预期通胀加速上升将令主要央行维持紧缩政策，进而拖累全球经济表现。

10年期和两年期美国国债的收益率曲线自4月以来首次出现短暂倒挂，市场普遍认为这是经济未来一到两年可能衰退的可靠信号。收益率曲线倒挂指的是短期债券收益率比长期收益率来得高。

美国联邦储备局将在周三（6月15日）结束为期两天的政策会议。联储局主席鲍威尔在5月初政策会议后暗示，只要经济数据符合预期，联储局将在6月和7月各别加息50个基点。高盛和摩根大通的经济师预计联储局将加息75个基点。

几个亚太股市今早开盘继续呈跌势，日本股市下挫1.87%，韩国下跌0.93%，澳大利亚更是大跌近5%。

本地股市昨天下挫42.38点或1.33％，闭市报3139.35点。

以下是今天（14日）值得关注的股票：

1.胜科海事（Sembcorp Marine）在巴西获得一份价值约1亿5000万美元（约2亿新元）的工程设计、采购和施工（EPC）合约，预计在2025年第三季完成。

2.星狮地产（Frasers Property）子公司出价每单位0.70元现金，收购辉盛国际信托（Frasers Hospitality Trust），并将之私有化。按收购价计算，交易总值约为13亿5000万元。

3.针对媒体早前报道，特殊目的收购公司珀伽索斯亚洲（Pegasus Asia）可能进行并购，公司昨天作出澄清说，相关洽谈还没有进展到初步阶段之后，它没有针对实质条件达成任何具约束力的协议。公司强调，它没有决定是否要继续，也不确定或保证会继续或实现交易。

4.中国光大水务（China Everbright Water）昨日宣布，发行总值7亿人民币（约为1.45亿新元）的第一期永续中期票据。发行期限为3+N年，利率为3.30％。这批票据全部由机构投资者认购，认购率为2.36倍。