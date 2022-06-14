投资者对经济衰退担忧加剧 本地股市早盘跌近1％

（早报讯）投资者对经济衰退的担忧加剧，亚太股市今天（6月14日）早盘全线下挫，本地股市盘中一度跌约1％，为去年12月底以来最低水平。

截至中午12时，新加坡海峡时报指数下跌29.59点或0.94％，报3109.76点。整体股市交易量6亿9312万股，交易总值5亿4073万元。全场有143只上升股，下跌股有298只。

区域股市方面，澳大利亚、深圳、日本、上海、香港和台湾分别下跌4.47％、2.53％、2.07％、1.6％、0.91％和0.58％。马来西亚和泰国股市则分别上涨0.49％和0.13％。

马来亚银行证券股票经纪范军接受《联合早报》访问时说：“美国国债的收益率飙升，现在三年和五年期的收益率高于10年期收益率，收益率曲线出现倒挂，预示着经济可能会陷入衰退，让市场对经济迅速增长后转为放缓的预期升温。”

收益率曲线倒挂指的是短期债券收益率比长期收益率来得高。

范军指出，亚洲股市的走势相当疲弱，因为美国通货膨胀加速上升，重新引发投资者对联邦储备局更积极收紧货币政策的担忧，而且北京发出的冠病警告也加剧了市场对全球经济增长的担忧。联储局于6月14日至15日召开政策会议。

海指从今年2月的高位下跌超过10％，它在过去四个交易日的跌幅也在扩大。范军预测，海指下一个值得留意的主要技术支撑位在3050点水平附近。

新加坡银行最新发布的报告指出，以目前情况来看，联储局更激进的加息将导致美国国债的收益率上升以及金融环境收紧，进而影响风险资产的价格。当货币政策收紧时，经济表现也将受到拖累，并加剧经济衰退的风险。