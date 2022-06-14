《巴斯光年》含同性亲吻镜头 本地16岁以下观众禁看

（早报讯）迪士尼动画电影《巴斯光年》因含同性亲吻镜头等公开描绘同性恋的画面，在我国列为NC16级别，16岁以下观众禁止到电影院观看。

这是本地首个因含同性恋画面，获得较严格分级的动画电影，马来西亚、埃及和印度尼西亚等国家早前也宣布在当地禁播这部电影。电影后天（6月16日）会在本地上映。

《巴斯光年》（Lightyear）是著名电影《玩具总动员》（Toy Story）的前传，电影中描述女主角和女性同伴组建家庭的过程，还含有她们亲吻的画面。资讯通信媒体发展局早前要求电影发行商迪士尼考虑删减这些敏感画面，为电影进行双分级。在双分级制度下，不含敏感画面的版本一般会获得孩童等较年轻观众可观赏的大众级别；未删减版本则会列为NC16或以上的级别。不过迪士尼拒绝删减敏感画面。

资媒局在今天（14日）发的文告中解释，当局一般为电影进行分级时，会考虑电影宣导的社会规范和价值观是否能普遍被公众接受。此外，当局也征询了咨询委员会以及年轻家长的意见。

资媒局影片咨询团指出，《巴斯光年》是一部优秀的动画，但新加坡是个多元社会，须考虑不同的观点和感受。“这是一部儿童卡通，但因公开描绘同性婚姻，好些成员认为须为电影进行更高的分级。就连愿意考虑较低级别的成员，也对于这部电影日后可能在未删减的情况下在免费频道播出感到不自在。”

这不是资媒局第一次因同性恋画面为电影进行较严格的分级。去年在本地上映的漫威电影《永恒族》（Eternals），同样因同性亲吻画面，被列为M18级别。