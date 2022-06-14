我国高净值人士去年增4.2%

（早报讯）法国咨询公司凯捷（Capgemini）今天（6月14日）发布的《2022年全球财富报告》（WWR）显示，在经济复苏和股市提振下，我国高净值人士数量去年增长4.2%，财富增长5.4%。全球而言，去年全球的高净值人数增长7.8%，财富增长8%。

报告指出，我国去年实际经济增长达到7.2％，相较于之前一年经济萎缩5.4％，有着显著改善，这也促使我国高净值人士持续增长。

就各地区方面，北美延续增长轨迹，拥有最高的高净值人数和财富增长，分别为13.2%和13.8%。相比之下，过去10年一直主导高净值人数增长的亚太地区，去年的人数和财富增长分别为4.2%和5.4%，排名第三，表现相对逊色。

报告说：“虽然亚太地区一些主要市场如印度和台湾的表现良好，但日本和中国大陆这几个最大市场的表现是导致亚太地区高净值人数和财富增长放缓的原因。

凯捷的《2022年全球财富报告》主要研究过去一年全球财富动向，探讨高净值人士的投资趋势和关注事项等。

根据报告，超过一半（55%）高净值人士表示，投资于具积极环境、社会和治理（ESG）影响项目是财富管理的一个重要目标。而71%的高净值人士已投资于数码资产，其中91%的40岁以下高净值人士持有此类投资。