王乙康：通过预防护理拉平慢性疾病曲线

（早报讯）虽然无法阻止社会人口老化和民众患上各种疾病，但我国可通过预防护理，尝试拉平民众患上慢性疾病的曲线，以免加重个人和家人的负担。

卫生部长王乙康说，冠病疫情改变了本地医疗体系，原为私人业者的全科诊所成为公共卫生体系的一分子，在抗疫前线协助分流病人，如检测和做是否转诊等初步医疗决定，若将这样的作法用在预防护理上，让民众在平日去看全科医生做体检，加上保持良好生活习惯，未来要付出的健康和金钱代价会大幅减低。

王乙康今早（6月14日）在印尼-新加坡商业论坛参与“冠病与未来医疗保健”环节时指出，我国到了2030年，约四分之一人口将是65岁以上长者，由于年纪越大越容易生病，加上近年因民众的生活习惯和缺乏运动等因素，患有高脂血症、高血压等慢性疾病的人数逐年上升，问题不容忽视，因此政府准备推行聚焦预防护理的“健康SG”（Healthier SG）的全国策略。

疫情期间，各国推出各种不同功能的防疫手机应用，例如新加坡的“合力追踪”几乎全民下载，这种改变是疫前所不曾经历的事。王乙康认为，疫后新常态是每个人手机内都会有医疗保健应用，他建议本地居民下载可浏览个人健康记录的保健资讯网（HealthHub）应用及记录行走步数的健康365（Healthy 365）应用。

由印尼大使馆、海峡时报和亚洲新闻台（CNA）联合主办的印尼-新加坡商业论坛，汇聚超过300名新印官员、商业领袖和学者，共同商议两国在各领域的合作机会，以及印尼当前的发展和投资机遇。