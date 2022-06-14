亚太股市续疲软 海指周二收跌0.97％

（早报讯）亚太主要股市周二（6月14日）继续疲软，压力来自对加息和经济衰退的担忧，美国股指期货的回升给予市场情绪些许支持。新加坡股市的海峡时报指数也全天受压，最终收跌30.46点或0.97％，闭市报3108.89点，成份股依然跌多升少。

美国纽约隔夜股市三大指数周一再度大跌2.79％至4.68％，它们的股指期货周二已回扬。原油期货价继续居高不下。

东京和首尔股市周二分别收跌1.33％和0.46％，香港持平，上海和深圳各涨1.02％和0.19％。周一假期的悉尼股市周二恢复开市一度暴跌5.4％，闭市时跌幅收小至3.69％。

瑞讯银行（Swissquote Bank）高级分析师奥兹卡斯卡娅（Ipek Ozkardeskaya）指出，市场对美国联邦储备局更大幅加息以抑制通货膨胀的恐惧无处不在。这可能使美国经济陷入衰退，美国两年期和十年期国债的收益率昨日已出现倒挂。

但她认为，市场价格显示，联储局本周会议上加息75个基点的概率在周五约为5％，在周一开盘时飙升至50％以上，现在是95％左右。因此，即便联储局真的加息75个基点，相当一部分的影响已经考虑在目前的价格中。

本地股市整体交易量微增至16亿6000万股，交易总值减至13亿4000万元。全场上升股201只，下跌股312只。海指成份股26只下跌，3只上涨，1只持平。

星展集团控股（DBS）全场交易总值最高，达1亿1095万元，股价跌0.27％至29.82元。华侨银行（OCBC）和大华银行（UOB）股价各跌0.18％和0.44％，闭市报11.43元和27.09元。

凯德投资（CapitaLand Investment）股价大跌4.20％，闭市报3.65元，是跌幅最大的海指成份股。