Meta推出AR与软件工程认证课程 供公众免费报读

（早报讯）有意进入科技领域或提升数码技能的公众可免费报读科技巨头Meta推出的扩增实境以及软件工程认证课程，并在获认证后透过公司推出的新求职平台寻找科技相关工作。

面簿母公司Meta推出的培训计划“Upskill 2022”（前称Upskill with Facebook Singapore），过去一年多以来共为超过3600名公众和300家中小型企业提升数码技能。

公司今年扩展这项培训计划的课程与内容，当中就包括推出线上学习平台（Meta Immersive Learning Academy），让对扩增实境（Augmented Reality，简称AR）有兴趣的公众掌握Spark AR技能。公司也和新加坡资讯通信媒体发展局合作，为多达300名中学、初级学院以及理工学院学生举办扩增实境训练营。

公司也推出全新求职平台，已获Meta课程认证的公众可透过这一平台寻找科技领域方面的工作。目前使用这一平台招聘的雇主有阳狮集团本地分公司，以及200多家海外企业。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明今天（6月14日）出席“Upskill 2022”新课程的推介仪式致辞时说，一个为未来做好准备的劳动队伍有助我国抓紧增长机遇，让个人和社会受益，数码科技便是其中一个增长领域。

“像Meta这样的公司不仅在支持人才发展方面扮演重要角色，也在加强网络安全等课题，与利益相关者合作。”