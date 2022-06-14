王瑞杰：我国为科技公司提供让创新跨境流通的平台

（早报讯）新加坡致力为全球科技公司提供一个让创新跨境流通、监管环境具建设性的平台，让它们在国际市场茁壮成长。

副总理兼经济统筹部长王瑞杰在本地时间今天（6月14日）下午出席英国伦敦举行的伦敦科技周（London Tech Week）发表主旨演讲时，呼吁全球起步公司和科技人才到新加坡发展。

他说，起步公司要从无到有在市场站稳，需要更锐利的竞争优势，而其中的关键在于“踏上创新的飞轮，成为创新潮流的一部分”。

王瑞杰指出，我国推出了科技准证（Tech.Pass），吸引全球顶尖的科技专才前来我国定居及工作，而起步新加坡（Startup SG）计划为业者提供拓展人脉、督导和融资机会。

“在新加坡，你可以借助这个东南亚最大的风险投资市场之一。单单去年，本地起步公司就筹集了110亿美元（150亿新元），几乎是2020年的三倍，这里诞生了11家独角兽公司。”

我国也成立全球创新联盟（Global Innovation Alliance），协助起步公司探索新市场和合作机会。

王瑞杰向在场的业者点出东南亚市场的巨大潜能。这里中产阶级迅速增长，有精通数码科技的年轻人，数码经济规模正迅速扩大。

他也强调，创新方案的壮大，具建设性的监管方式也很重要。“在新加坡，我们的央行，新加坡金融管理局采取的方式是跟业界合作减少风险，同时鼓励创新。”

在伦敦科技周现场，王瑞杰也宣布新加坡—英国数码经济协定（UK-Singapore Digital Economy Agreement）即日起正式生效。

他说：“这是我们和欧洲国家签署的第一份这类协定，是英国历来第一份。协定将让商家更容易在两个市场内以及跨境运作，因为它们要应付的不同条例和准则显著减少。”

王瑞杰呼吁两国商家借助这个新的数码网络来扩大业务。

贸工部发表文告指出，协定为商家带来的好处包括安全的电子付款和无纸本贸易，以及无缝隙和可信赖的数据流通。消费者也可享有更好的线上消费保障以及安全的跨境付款。