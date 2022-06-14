虾皮裁员 本地被裁人数极少

（早报讯）东南亚电子商务巨头虾皮（Shopee）将裁退在东南亚地区的ShopeeFood和ShopeePay部分团队。这次裁员也包括新加坡的团队，但知情人士向《联合早报》透露，本地被裁人数属于极少数。

根据《联合早报》周二（6月14日）取得的虾皮内部电邮，虾皮首席执行官冯陟旻表明，虾皮是为了让公司的电子商务业务更合理化，才做出这个裁员的决定。

冯陟旻说：“重新分配资源将能够让公司更集中关注在业务优先的事项上。这将有助于我们更好地发展核心业务。虽然我们需要继续加强效率，但我们仍会继续招聘员工以支持业务的增长。”

这次的裁员主要涉及东南亚的ShopeeFood和ShopeePay团队，虾皮在墨西哥、阿根廷和智利的团队，以及跨境支持西班牙业务的团队。虾皮并没有透露裁员人数。截稿时，虾皮仍未回答《早报》关于裁员人数的询问。

据了解，在东南亚受到裁员影响的包括印度尼西亚、泰国和越南等地的员工。消息人士也透露，虾皮已经通过发送电子邮件，通知受裁员影响的员工。

另外，虾皮在进军西班牙不到一年后也决定退出。消息人士说，这个决定不会对公司有显著影响，因为虾皮在西班牙并没有任何业务团队。

冯陟旻在电邮中说：“在欧洲，我们将关闭在西班牙的早期试点。我们在墨西哥、阿根廷、智利会照常营业；在东南亚地区的ShopeeFood和ShopeePay也是一样照常运作。”

根据消息，虾皮周一（6月13日）举行了股东大会，以解决虾皮员工的裁员问题。

据另一名知情人士说，虾皮在泰国的ShopeePay和ShopeeFood团队中，有将近一半的人受到裁员的影响。而且虾皮也已经告诉员工回家等待进一步的终止通知。

虾皮是总部在新加坡的冬海集团旗下购物平台。根据冬海集团上个月发布的业绩报告，集团整体盈利能力已经有改善的迹象，但它的大部分营业额仍来自旗下游戏部门Garena而不是虾皮。虾皮业务虽有所改善，但仍面对亏损。

业绩报告也显示，虾皮第一季的电子商务营业额为15亿2000万美元，比上一季的15亿9000万美元来得少。沉重的物流和营销费用导致虾皮蒙受8亿1000万美元的亏损。

虾皮的国际发展计划也面对一些挫折，例如虾皮在进军法国仅仅五个月后就决定退出。到目前为止，在欧洲区域，虾皮只在波兰设有业务团队。

到周二截稿为止，在纽约上市的冬海集团股价没什么变动，盘前只微跌0.01美元，报70.61美元。