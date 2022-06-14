加密货币业者相继裁员 Coinbase宣布全球裁员1100人

（早报讯）加密货币的冬天，正值北半球暑假之时，面对市场巨大动荡，如今已有三家业者宣布大幅裁员。周二（6月14日）宣布裁员的是在美国纳斯达克上市的加密货币交易平台Coinbase，它将在全球裁员18％或1100人，把全职雇员减少至5000人。

Coinbase近年来员工团队迅速扩充，今年来增加了约1200人，直到最近它都没承认加密货币的冬天已到来。它如今是要把员工团队削减到年初时的规模。创始人阿姆斯特朗（Brian Armstrong）说，裁员决定是因为“市场下跌”以及“我们扩充得太快”。

较早前宣布裁员的是Crypto.com以及BlockFi。总部设在新加坡的加密货币交易平台Crypto.com宣布裁员5％或260人，联合创办人兼首席执行官马兹列（Kris Marszalek）上周五（10日）发推文宣布这个“艰难而必要的决定”，以便在市场下行时优化营运，取得盈利和可持续增长。

总部设于美国新泽西州泽西市的加密货币借贷平台BlockFi周一宣布裁员20％或超过200人，要把雇员人数减至约600人。联合创办人Zac Prince和Flori Marquez在博文中说，“市场情况对我们的增长率造成负面冲击”，这促使他们决定裁员。

另一家加密货币借贷平台——Celsius Network，周一突然宣布暂停所有客户的提款、兑换和转账业务，引发市场担忧。同时，市值最大的比特币跌破2万5000美元水平，目前已跌至2万3000美元以下。比特币在4月初还在4万5000美元以上。

这相信是自稳定币TerraUSD与Luna代币上个月突然崩盘，加上宏观经济情况如通胀、加息和经济展望的打击，而引发的连串后果。