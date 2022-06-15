（早报讯）市场预期美国联邦储备局会采取更激进的加息策略，股市交投持续谨慎，道琼斯工商指数和标普500指数分别下跌0.5％和0.38％，纳斯达克指数则上涨0.18％。标普500指数已连续五天下跌。

面对四十年来最高水平的通货膨胀，不少专家如巴克莱和Jefferies将升息预测调高至75个基点，渣打银行甚至不排除加息100个基点的可能性。美国时间周三（6月15日）的联储局货币政策会议结果将备受关注。

另外，美国工业生产者出厂价格指数（PPI）大幅攀升，显示美国通胀形势依然严峻。5月份PPI环比上升0.8%，同比增加10.8%。这主要由商品价格，尤其是能源价格高涨所致。

几个亚太股市今早开盘依然跌跌不休，日本股市下跌0.38%，韩国和澳大利亚股市则分别跌0.31%和0.56%。

新加坡海峡时报指数昨日全天受压，最终收跌30.46点或0.97％，闭市报3108.89点。

以下是今天（15日）值得关注的股票：

1.远东乌节（Far East Orchard）昨天宣布将合资收购在英国布里斯托尔市（Bristol）银座巷（Silverthorne Lane）一块地供发展一个特定用途学生宿舍项目。远东乌节在这个学生宿舍发展项目的有效权益是42.5％，承诺出资金额为1330万英镑（约2250万新元）。

2.独立财务顾问认为华丰股份（Hwa Hong）的收购方Sanjuro United调高后的收购价公平合理，建议股东接受，但华丰股份现有的王家董事不打算接受献议。华丰昨天已经向股东寄出收购通知书。

3.Atlantic Navigation的独立审计师安永认为集团能继续正常营业（going concern），有能力偿还债务，因为集团预期取得足够的营运现金流，以及获得贷款再融资，潜在的支援船销售也将为业务提供支撑。